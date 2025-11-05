Fiscal Elizabeth Peralta se entrega tras nueva orden de captura por tráfico de influencias

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su detención días después de haberla dejado en libertad. La suspendida fiscal está investigada por presunto cohecho de un millón de soles vinculado al caso de Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta se entregó este miércoles a la justicia tras una nueva orden de captura nacional e internacional dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Peralta enfrenta investigación por tráfico de influencias y cohecho activo relacionados con un presunto pago de un millón de soles para favorecer a un empresario minero. Después de participar en una audiencia de control de identidad, fue trasladada a la carceleta del Poder Judicial, donde pasó la noche.

Giro judicial en una semana

El mismo magistrado Checkley había dejado en libertad a Peralta la semana pasada. En esa oportunidad determinó que no existían suficientes elementos sobre riesgo de fuga u obstrucción en el proceso. Sin embargo, este martes el juez emitió una nueva resolución que ordenó su captura. La decisión responde a un pedido de la Fiscalía Suprema para anular la orden que liberaba a la fiscal suspendida.

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público impuso a Peralta una medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo por tres meses.

El millón de soles y el oro incautado

La investigación señala que Peralta habría recibido una coima de un millón de soles por intermedio de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. El objetivo era intervenir a favor del empresario minero Javier Miu Lei para gestionar la devolución de unos 100 kilos de oro que le incautaron a su empresa en 2020.

El caso salió a la luz por declaraciones de Ana Siucho en el programa Beto a Saber. Siucho, entonces esposa del futbolista Edison Flores, reveló que Hurtado usó a los hermanos Siucho para concretar las negociaciones. Según su versión, los pagos de Miu Lei se hicieron en una primera armada de 500 mil soles en efectivo. El resto se entregó en abonos progresivos. A partir de ese testimonio, el Ministerio Público abrió la investigación que ahora mantiene a Peralta nuevamente bajo control judicial.