En PRONATEL trabajadores denuncian contrato

Trabajadores de Pronatel, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), denunciaron el contrato de personal que no contaría con la experiencia necesaria.

Según dijeron, Susan Alissa Durand Paz recibió la orden de servicio el 13 de mayo por un monto de S/ 33 000.

“La institución que lo permitió es una que requiere justamente lo contrario: profesionalismo, transparencia, técnica. Pero los antecedentes lo dejan claro: alta rotación, grandes pérdidas económicas para el Estado, y contrataciones que favorecen lo personal antes que lo público”, dijeron.

Pronatel es la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuya misión es “promover el acceso y uso de servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para los pobladores rurales, evaluar proyectos de inversión y supervisar su correcta ejecución”.

La Contraloría General de la República concluyó que Pronatel pagó más de US$ 10 millones de indemnización por resolución indebida de contrato para los proyectos de conectividad en las regiones de Piura y Tumbes, dejando a más de 400 comunidades rurales sin servicio a causa de mala gestión.