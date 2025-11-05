Ejecutados y torturados: hallan dos cuerpos maniatados en descampado de San Martín de Porres

Las víctimas, presuntamente venezolanas, fueron ultimadas a balazos tras recibir golpes y cortes. Vecinos escucharon gritos de auxilio antes de los disparos.



Dos hombres fueron asesinados y abandonados en un descampado del distrito limeño de San Martín de Porres, en el cruce de las avenidas Josefina y Prolongación Naranjal. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, señales de tortura y estaban maniatados, lo que sugiere una ejecución planificada. Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.

Vecinos alertaron tras escuchar disparos y gritos



El macabro hallazgo ocurrió después de que residentes de la zona escucharan detonaciones de arma de fuego durante la noche. Algunos testigos declararon a medios locales que también oyeron gritos de auxilio antes de los disparos. Alarmados por el ruido, varios vecinos salieron de sus casas y observaron dos cuerpos tendidos en la tierra seca del descampado, una zona sin iluminación pública.

Los mismos testigos vieron una mototaxi alejándose rápidamente del lugar con rumbo desconocido. Esta información refuerza la hipótesis de que las víctimas fueron trasladadas hasta ese punto específicamente para ser ejecutadas allí. Los vecinos llamaron de inmediato a las autoridades.

Más de 15 casquillos evidencian la brutalidad del crimen



Agentes del Serenazgo y peritos de criminalística llegaron al lugar tras recibir las llamadas de emergencia. En el descampado encontraron más de 15 casquillos de bala dispersos, lo que demuestra la intensidad del ataque. Los cuerpos presentaban no solo impactos de proyectiles, sino también golpes y cortes en distintas partes del cuerpo.

Las condiciones en que fueron halladas las víctimas —maniatadas y con claras muestras de tortura previa— llevaron a los investigadores a sostener que se trata de un ajuste de cuentas. Este modus operandi es característico de organizaciones criminales que buscan enviar un mensaje violento a sus adversarios.

Investigación en curso sin detenidos



La Policía Nacional acordonó la zona y comenzó las diligencias. Aunque las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente, las autoridades indicaron que por sus características físicas y datos preliminares recogidos en la escena, serían ciudadanos venezolanos.

Los investigadores han iniciado operativos en los alrededores y revisan cámaras de videovigilancia de las vías cercanas para rastrear la mototaxi utilizada en el traslado. Hasta el momento no se reportan detenidos por este doble homicidio.