Dólar se mantiene sin cambios y cotiza en S/ 3.378 este miércoles en Perú

El tipo de cambio permanece estable por segundo día consecutivo, según datos de Sunat

El dólar estadounidense mantiene su cotización estable en el mercado* peruano este miércoles 5 de noviembre. La divisa abrió en S/ 3.366 para la compra y S/ 3.378 para la venta, sin registrar variaciones respecto al día anterior. Los datos corresponden a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que confirmó la ausencia de movimientos en el tipo de cambio por segundo día consecutivo.

Estabilidad cambiaria marca la jornada

La Sunat, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, reportó que el tipo de cambio del dólar se mantiene en los mismos niveles del martes 4 de noviembre. La compra se fijó en S/ 3.366 y la venta en S/ 3.378. Esta estabilidad refleja un mercado cambiario sin sobresaltos significativos durante la jornada.

El comportamiento del dólar en Perú se monitorea a través del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta institución publica al final de cada día hábil un informe detallado sobre el tipo de cambio en el país.

Fuentes oficiales y seguimiento diario

El panorama intercambiario que presenta el BCRP incluye el precio de la divisa estadounidense. Este reporte contempla estadísticas del Sistema de Mercados Financieros (SMF). El seguimiento permite a empresas, importadores y ciudadanos conocer con precisión el valor de la moneda extranjera.

La información oficial de Sunat y BCRP se convierte en referencia obligada para operaciones comerciales y financieras. Los datos del tipo de cambio son públicos y de acceso libre. Ambas instituciones garantizan la transparencia en la divulgación de cifras cambiarias.

La cotización estable del dólar en esta jornada contrasta con la volatilidad que suele caracterizar al mercado de divisas. Los agentes económicos observan de cerca estas variaciones para tomar decisiones sobre inversiones y comercio exterior. El tipo de cambio actual se mantiene dentro de los rangos manejados en días recientes, sin señales de presión alcista o bajista inmediata.