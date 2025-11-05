Castillo llama «estupidez política» a la ruptura con México por el asilo a Bettsy Chávez

El expresidente arremetió contra el gobierno de José Jerí y defendió la decisión de Claudia Sheinbaum de proteger a su exjefa de Gabinete, procesada por el intento de golpe de 2022

El expresidente Pedro Castillo criticó duramente la ruptura diplomática entre Perú y México decidida por el gobierno interino de José Jerí. La medida responde al asilo político que México otorgó a Bettsy Chávez, exjefa de Gabinete de Castillo, quien enfrenta un proceso judicial por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Castillo calificó la decisión como una «estupidez política del fujicerronismo y la derecha peruana» y defendió el gesto del gobierno mexicano como un acto de defensa de los derechos humanos.

Críticas al gobierno interino

A través de su cuenta de X, Castillo aseguró que el gobierno peruano actúa bajo intereses políticos y no bajo principios diplomáticos. El exmandatario sostuvo que el Ejecutivo actual comete un error al confrontar a «uno de los países más solidarios y humanitarios del mundo» en materia de asilo político. Calificó al gobierno como «repuesto de la dictadura criolla y ramplona de la usurpadora», en referencia a Dina Boluarte. También describió la medida como «irresponsable y mezquina».

Defensa del internacionalismo mexicano

Castillo defendió la decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de conceder asilo a Chávez. «El asilo político otorgado por la hermana Claudia Sheinbaum es la voz del internacionalismo que defiende los derechos humanos y respeta los tratados internacionales», escribió. Según el exmandatario, esta acción refleja el compromiso de México con la protección de la democracia y los derechos de los pueblos latinoamericanos.

El expresidente insistió en que la ruptura diplomática no puede borrar los vínculos históricos entre ambas naciones. «Aunque la estupidez política del fujicerronismo y de la derecha peruana pretenda romper los lazos, la historia y la cultura de nuestros pueblos originarios nos unirán por siempre», afirmó.

El trasfondo de la crisis

El canciller Hugo De Zela confirmó la ruptura. Explicó que la decisión responde a «actos inamistosos e intervenciones reiteradas en asuntos internos del Perú» por parte de México. El conflicto se suma a las tensiones diplomáticas que existen desde la destitución de Castillo en 2022. En aquel entonces, el exmandatario fue detenido tras anunciar el cierre del Congreso.

Castillo fue arrestado cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en busca de refugio. Ahora, Bettsy Chávez aguarda un salvoconducto para abandonar el país tras recibir el asilo político mexicano.