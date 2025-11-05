Capturan a sicario de 18 años acusado de cinco asesinatos en el Callao

Johnny Abanto Solís, alias ‘Eladio’, operaba como brazo armado de ‘Gordo Martín’ y ejecutaba homicidios por encargo en distintas zonas del Primer Puerto

La Policía Nacional detuvo a Johnny Abanto Solís, alias ‘Eladio’, un joven de 18 años acusado de participar en cinco homicidios como integrante de Los Cangris del Callao. El sospechoso habría actuado como sicario bajo las órdenes de ‘Gordo Martín’, líder de una red criminal dedicada al asesinato por encargo en el Primer Puerto.

De menor infractor a sicario: una trayectoria criminal protegida

Abanto Solís arrastra antecedentes desde 2024, cuando aún era menor de edad. La Policía lo vincula con tenencia ilegal de armas, robo agravado y tráfico de drogas. Su condición de menor le permitió acceder a medidas judiciales blandas que no frenaron su escalada delictiva. Ahora, recién cumplida la mayoría de edad, enfrenta acusaciones por crímenes mucho más graves.

El general PNP Isaac Candia Haro, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que ‘Eladio’ será investigado por cinco casos de homicidio. «El asesinato de Julio Heredia Huacho, ocurrido el 29 de abril de este año, ya tiene carpeta fiscal y se cuenta con los elementos de convicción sólidos», detalló el oficial. Los otros cuatro casos siguen bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal.

Sicariato por encargo en zonas críticas del Callao

Según la Policía, Abanto Solís operaba como brazo armado de ‘Gordo Martín’ y ejecutaba asesinatos por encargo en Sarita Colonia, Carrión y Bolognesi. «Se presume que los homicidios sean por encargo, en los teléfonos se le encontró mensajes extorsivos», reveló Candia Haro. La evidencia digital será clave para vincular a ‘Eladio’ con la red de extorsión y sicariato que opera en el puerto.

El operativo que capturó a Abanto Solís también permitió detener a Miguel Sotelo Ávalos, Juan Carlos Ortiz y Rodolfo Rodríguez. Las autoridades incautaron dos kilos y medio de marihuana, una pistola con municiones y celulares con mensajes de extorsión. La Policía espera que estos arrestos ayuden a ubicar al ‘Gordo Martín’, señalado como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en el Callao.