Alianza Lima le ganó a Los Chankas 2-1 en Andahuaylas y volvió al segundo lugar en el Acumulado

CARLOS HIDALGO

Objetivo cumplido. Alianza Lima logró vencer de visitante a Los Chamkas 2-1 en Andahuaylas, lo cual le permite recuperar el segundo lugar del Acumulado, y esperarán hasta la última fecha para ver si son Perú 2 en una lucha tenaz con Cusco F.C.. Paolo Guerrero con sus dos goles contribuyó a la victoria blanquiazul. El árbitro fue Daniel Ureta que expulsó a Ayrthon Quintana a los 90’.

A los 45’ un saque lateral cobrado rápido por Quevedo, le permitió a Jesús Castillo sacar un centro al área y Paolo Guerreo tras parar el balón con el pecho, remató a la red, abriendo el marcador. Así se fueron al descanso.

En el complemento a los 60’, un pase bombeado de Ricardo Lagos al área es aprovechado por Paolo Guerreo que sacándose la marca de Pablo Bueno, remató cruzado alto para batir al arquero Camacho y aumentar la diferencia 2-0. El descuento de Los Chankas llegó a los 71’ por intermedio del colombiano Issac Camargo, pero no le alcanzó para pelear el empate.

Alianza Lima logra recuperar el segundo lugar del Acumulado con 65 puntos, uno más que Cusco F.C. (64), pero en la próxima fecha pueden pasarlos otra vez si ganan al Boys de local, ya que los íntimos descansan y así llegarían a la última fecha. Los Chankas se quedaron en el noveno lugar con 47 puntos, y se complica llegar a la Sudamericana.

ALINEACIONES

LOS CHANKAS: Camacho; Mogollón (Quiroz), González, Quintana, Pimiento; Palomino (Camargo), Guivin, Takeuchi, Torres (Rivero); Manzaneda (Santiago) y Bueno. DT: W. Paolella.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Lagos; J. Castillo, Gaibor, Ceppelini (Archimbaud); E. Castillo (Chávez), Guerrero (Barcos) y Quevedo (Gentile). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Daniel Ureta

ESCENARIO: Estadio Municipal de Andahuaylas