Alcalde de Huarmey evalúa abandonar la política tras ataque explosivo en su vivienda

Cavino Cautivo denuncia extorsión por 200 mil soles y adjudicación de obra pública. Explosivo detonado en su domicilio marca segundo episodio de amenazas en año y medio.



El alcalde provincial de Huarmey, Cavino Cautivo, atraviesa una encrucijada política tras un atentado con explosivo en el frontis de su casa. Los atacantes exigen 200 mil soles y la entrega de una obra pública a cambio de no atentar contra él ni su familia. Cautivo evalúa renunciar al cargo y abandonar sus aspiraciones al Gobierno Regional de Áncash.

Extorsión recurrente y sospechas internas



Este no es el primer episodio de extorsión que enfrenta el burgomaestre. Hace año y medio, delincuentes le exigieron 50 mil soles bajo amenaza contra él y su hija. En aquella ocasión, Cautivo rechazó el pago y trabajó con agentes de Inteligencia de la Policía Nacional para capturar a los presuntos responsables en Barranca y Huarmey.

El alcalde no descarta que los extorsionadores actuales pertenezcan a su entorno cercano. Los delincuentes difundieron un video donde aparece su secretaria retirando dinero de un cajero, lo que ha generado suspicacias. Cautivo niega cualquier vínculo con actos ilícitos y mantiene que se trata de una estrategia intimidatoria.

«Ya estoy tomando, conversando con mi familia, mis hermanas, mi mamá, para dejar este cargo, porque la política es bonita, uno se puede trabajar, servir; pero de este cargo no se puede gobernar», declaró en diálogo con RPP. El funcionario prioriza su vida, salud y familia por encima de sus ambiciones políticas.

Déficit policial pese a recursos disponibles



Cautivo reveló que Huarmey cuenta con equipamiento policial gracias al Coprosec y aportes de la minera Antamina: seis camionetas y nueve motos lineales. Sin embargo, las unidades permanecen inactivas por falta de personal capacitado. El alcalde solicitó 20 agentes adicionales para realizar patrullajes efectivos.

La situación evidencia una paradoja en la seguridad local: hay herramientas pero no personal suficiente para operarlas. Esta carencia expone a autoridades y ciudadanos ante la delincuencia organizada que opera en la zona.

El burgomaestre rechazó que sus denuncias sean una estrategia de victimización electoral. Recordó que sufrió amenazas similares cuando fue alcalde del distrito de Culebras. Además, invitó al presidente José Jerí a visitar Huarmey y coordinar una reunión descentralizada con gobernadores y alcaldes de Áncash para abordar la crisis de seguridad ciudadana en el norte