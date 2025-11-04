Universitario y Alianza Lima disputarán título de la Liga Femenina de Fútbol en dos partidos

Los tradicionales rivales Universitario de Deportes y Alianza Lima, protagonizarán nuevamente la gran final del campeonato de fútbol femenino, una rivalidad que se ha convertido en un clásico del balompié nacional. Ambas escuadras llegan en un gran momento tras dejatr en el camino con autoridad sus respectivas semifinales.

La serie se disputará en dos encuentros, y debido a su mejor ubicación en la tabla acumulada, Alianza Lima tuvo la potestad de elegir el orden de los partidos. El duelo de ida se jugará este domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en la sede de Campo Mar, mientras que la vuelta será el sábado 15 a la misma hora en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Las ‘Leonas’ llegan con la moral en alto luego de golear 6-0 a Sporting Cristal en semifinales, mostrando solidez ofensiva y un gran trabajo colectivo. Mientras que las íntimas, con la direccion técnica del chileno José Letelier, venció con marcador gloval de 5-0 al Carlos Mannucci de Trujillo.