Sheinbaum califica de “desproporcionada” la decisión de Perú de romper relaciones tras dar asilo a Betssy Chávez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido este martes a la decisión unilateral de Perú de romper relaciones después de que el Gobierno mexicano concediera asilo a Bettsy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo. “Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman”, ha declarado la mandataria desde su rueda de prensa matutina. Sin embargo, ha aclarado que las relaciones consulares y comerciales se mantienen. “Vamos a esperar a recibir la notificación porque solo la conocemos por las declaraciones [de la embajadora mexicana en Perú”, ha señalado.

Sheinbaum ha explicado que México no ha roto relaciones con Perú ni con ningún otro país, a excepción del Gobierno de Ecuador por el asalto policial a su embajada en Quito. La presidenta ha recordado que la decisión de dar asilo a los colaboradores de Castillo y a la familia del expresidente estuvo motivada por la detención “totalmente injusta” del maestro de escuela rural electo en 2021. “En realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también por una visión de mucha discriminación de la clase política de Perú”, ha insistido. Por ello, cuando la ex primera ministra Chávez sale de prisión y se ausenta de varias audiencias del juicio que se le sigue por el presunto delito de rebelión y conspiración, decide acudir a la embajada de México en Lima para presentar una solicitud formal de asilo.

Sheinbaum ha señalado que están a la espera de notificación oficial por parte de las autoridades mexicanas, pues hasta el momento sólo están al tanto de la decisión a través de declaraciones en los medios de comunicación.

DICE ARRESTO A CASTILLO FUE INJUSTA

En la víspera, el Gobierno de Perú emitió un comunicado en redes sociales anunciando la decisión de romper relaciones diplomáticas con México debido a las “reiteradas ocasiones” en las que ha intervenido en sus asuntos internos, en clara alusión a las declaraciones en contra del arresto de Castillo en diciembre de 2022.

Con respecto a ello, Sheinbaum ha reiterado este martes en rueda de prensa que esa detención fue “injusta” y tuvo un marcado carácter político y discriminatorio. “Siempre lo manifestamos y aquí dimos asilo a su familia”, ha mencionado con respecto a la mujer e hijos del expresidente Castillo.

En la misma rueda de prensa, el subsecretario de Asuntos Exteriores de México, Roberto Velasco, ha explicado que a México le ampara para tomar la decisión de dar asilo a Chávez tanto su propia legislación como los convenios internacionales y que se optó por concedérselo al considerar que estaba siendo perseguida políticamente.