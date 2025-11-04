Piero Quispe señaló que si sintió dolido por no ser convocado a la Selección Peruana

El mediocampista peruano Piero Quispe, actual jugador del Sydney FC, declaró desde Australia sobre su presente profesional, con proceso de adaptación y de su ausencia en la Selección Peruana en la recta final de las culminadas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

“No sé por qué me dejaron de convocar a la selección. Si bien no era titular, ingresaba en todos los partidos, y en los dos últimos sí fui titular, antes de la fecha FIFA de octubre. No me llamaron porque, supuestamente, no tenía continuidad. No dije nada, pero me dolió, porque sí la tenía, y al ver la lista noté que había jugadores que no contaban con la misma regularidad. Eso, sin embargo, me ayudó a mejorar”, señaló.

Sobre su actualidad en el Sydney F.C dijo: “El cambio de horario fue lo que más me afectó. Llegué con más de 15 horas de diferencia, pero ahora estoy acostumbrado y me siento bien. El idioma es complicado, pero el club me ha dado las facilidades para aprender inglés con un profesor, y estoy avanzando”.

Consultado porque aceptó ir a Australia, Quispe dijo que hablo con su entorno y les dije que, si había una posibilidad de estar en un lugar donde iba a estar bien, la tomaría. Ahí apareció Sydney; lo pensé, lo analicé con mi familia y fue lo mejor. Recibí muchas críticas, pero eso me hace mejorar. Muchos piensan que la liga aquí es fácil, pero la intensidad es buena y eso me ayudará a crecer.