Patrick Mogrovejo se coronó campeón mundial de triatlón efectuado en Viña del Mar-Chile

Con tan solo 11 años, el joven atleta mollendino Patrick Mogrovejo Paz ,logró un triunfo histórico para el deporte peruano, al consagrarse campeón mundial en la categoría 10–11 años del Campeonato Mundial de Triatlón Viña del Mar 2025, realizado en Chile.

Este triunfo no solo constituye un orgullo para Mollendo y para el Perú, sino también un ejemplo inspirador para muchos niños y jóvenes que ven en el deporte un camino de superación. Patrick demuestra que la disciplina, la constancia y el sacrificio son claves para alcanzar metas a nivel internacional.

Cabe destacar el constante apoyo de sus padres, Patrick Mogrovejo Navarrete y Yosselin Paz, pilares fundamentales en su desarrollo deportivo, Con este logro, nuestro joven atleta, se consolida como una de las grandes promesas del triatlón peruano y deja en alto el nombre del país en el escenario mundial.