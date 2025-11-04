Paro de transportes genera mayor impacto pero no colapsa movilidad, según la PNP

La Policía Nacional reconoce que el paro de transportes del 4 de noviembre supera a protestas anteriores, aunque asegura que el servicio reducido cubre la demanda ciudadana. Autoridades desplegaron 21 buses de respaldo y garantizan operación del Metro y Metropolitano.

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, admitió este 4 de noviembre que el paro de transportes tiene un impacto mayor al de movilizaciones anteriores. Sin embargo, sostuvo que la escasa flota vehicular disponible logra satisfacer las necesidades de traslado de la población. La declaración llega en medio de una jornada marcada por la escasez de unidades de transporte público en las calles de la capital.

Reconocimiento del impacto

«El tránsito como ustedes lo aprecian, si bien es cierto hay escasez de vehículos de transporte público, hay algunas empresas que están trabajando que todavía medianamente puede satisfacer la necesidad», explicó Monroy. El funcionario policial confirmó la coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao para garantizar el funcionamiento de servicios masivos. La PNP resguarda la operación de la Línea 1 y 2 del Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios.

«Vemos con mucha claridad que el impacto es un poco mayor a los otros paros anteriores, pero hasta el momento la Policía Nacional tiene 21 buses a disposición de la población, si en caso fuera necesario», declaró Monroy. Esta admisión contrasta con el mensaje de normalidad que intenta transmitir sobre la cobertura del servicio.

Garantía de protesta sin bloqueos

Felipe Monroy aseguró que la institución respetará el derecho a la manifestación de los transportistas. No obstante, estableció límites claros a las acciones de protesta. «Exhorto a la población, a todos los gremios de transporte, a los choferes y cobradores que quieran manifestarse libremente, la Policía Nacional les va a garantizar ese derecho fundamental. Lo único que les pido, que no generemos violencia, que no generemos cierre de vías, que eso ya es delito», expresó el general.

El jefe policial advirtió que los bloqueos de vías obligarán a la PNP a intervenir para hacer prevalecer el derecho al libre tránsito.