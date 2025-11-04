¡No es tu computadora! Usuarios reportan la caída de WhatsApp Web; recomiendan no actualizar la página

Usuarios reportan que no funciona la versión de WhatsApp a la que se accede con el navegador

El apartado de WhatsApp Web no carga y mantiene la misma imagen, generando molestias en los usuarios.



Muchos usuarios reportan que no funciona WhatsApp Web, la versión del mensajero que permite escribir desde una computadora convencional. El servicio aparece como no disponible. El siempre confiable Downdetector, un sitio que avisa cuando una plataforma online tiene problemas, muestra un aumento en los reportes de fallas del mensajero.

Pese a que seguramente se trata de una situación temporal (los mensajes viajan sin problemas entre celulares) muchos lo usan como una herramienta laboral, y necesitan la ductilidad y rapidez que permite usarlo con un monitor y un teclado, así que una falla de este estilo es un problema.



La solución es usar la app de WhatsApp, disponible tanto para Windows como para macOS, que por ahora funciona sin problemas. En el caso de estar usando una computadora en la que no somos administradores, es posible probar con la versión disponible en la tienda de Microsoft, que debería instalarse sin problemas.

¿Cuáles son las fallas de WhatsApp Web?

Usuarios aseguran que al actualizar WhatsApp Web, las conversaciones desaparecen, mostrando únicamente el buscador de la plataforma; no se reportan fallas en la aplicación del celular.

Al refrescar se mostrarán los íconos de las herramientas de la plataforma, así como las opciones de «Todos», «No leídos», «Favoritos» y «Grupos»; sin embargo, no aparecerán las conversaciones.

Para evitar perder tus conversaciones en la versión web de WhatsApp, los mismos usuarios recomiendan NO actualizar la página, ya que al hacerlo, los mensajes desaparecerán.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que la plataforma de mensajería de Meta presenta algunas fallas en su versión para computadora.