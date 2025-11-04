López Aliaga afirma sin respaldo científico que la cuarentena aumentó el autismo en el Perú

El exalcalde de Lima responsabilizó a Martín Vizcarra por el incremento de casos de TEA tras recibir un pedido de ayuda para 74 niños con autismo en San Martín de Porres

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, generó controversia este domingo al afirmar que las medidas de confinamiento durante la pandemia provocaron un aumento del autismo en el país. La declaración ocurrió en un evento partidario en San Martín de Porres, donde una asistente le solicitó apoyo para 74 menores con Trastorno del Espectro Autista. El político no presentó evidencia científica que respalde su afirmación y responsabilizó directamente al expresidente Martín Vizcarra del supuesto incremento de casos.

Una respuesta sin fundamento científico

Una mujer interrumpió la intervención del exalcalde para informarle que 74 menores con TEA necesitaban asistencia. Ella ya había pedido ayuda al alcalde distrital Hernán Sifuentes sin resultados. «¿Sabe por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo: con la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente en su casa sin vacuna, sin comida, sin agua, más de tres años, por ese genocidio del señor ha crecido mucho el autismo», declaró López Aliaga.

El candidato propuso replicar con recursos del gobierno central un centro para autismo creado por Luis Rubio, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad. Consideró el problema «bien grave consecuencia de la pandemia».

El autismo es una condición del neurodesarrollo presente desde el nacimiento o la primera infancia. Cada persona autista es diferente. En general, pueden presentar dificultades de sociabilización, problemas en el habla, hipersensibilidad al ruido y ansiedad.

Déficit en diagnóstico y violencia escolar

El Ministerio de Salud registró 91.884 casos atendidos de autismo durante 2024. Sin embargo, en 2023 la Defensoría del Pueblo estimó que el 97 por ciento de personas con TEA no estaban diagnosticadas por falta de información, especialistas y planes públicos.

En 2024, el Ministerio de Educación registró 19.642 reportes de violencia escolar. De estos, 48 involucraron colegios de educación básica especial donde asisten menores con autismo. No hay cifras sobre cuántos estudiantes neurodivergentes sufren acoso en escuelas regulares.

López Aliaga ya generó polémica en la campaña de 2021 al proponer que una niña embarazada tras una violación fuera enviada a un hotel cinco estrellas para evitar que abortara.