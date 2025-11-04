Liverpool le ganó al Real Madrid 1-0 y lo bajó del liderazgo en la Champions League

En un partido cerrado y que se definió con un gol, Liverpool de Inglaterra derrotó al Real Madrid 1-0, resultado que le permite a los “reds” sumar 9 puntos, igualando a los madrileños, que de esta forma no lograron mantenerse en la cima de la tabla. Se jugó en Anfield.

A los 61’ llegó el gol de Liverpool. Un tiro libre perfectamente ejecutado por el húngaro Dominik Szoboszlai permitió elevarse al argentino Alexis Mac Allister para cabecear el balón por el centro del arco del belga Courtois, que nada pudo hacer para evitar la caída de su portería.

El Madrid no reeditó jornadas anteriores y fue incapaz de pelear al menos llevarse un empate, estando muy bajos en su producción Vinicius Jr y el mismo Mbappé, siendo aprovechado por el Liverpool que en el complemento fue superior a su rival y se llevó merecidamente la victoria.

Otros Resultados: Atlético de Madrid (ESP) 3 Unión SG (BEL) 1; Bodo Glimt (NOR) 0 Mónaco (FRA) 1; Juventus (ITA) 1 Sporting Lisboa (POR) 1; Olympiakos (GRE) 1 PSV Eindhoven (PB) 1; Tottenham (ING) 4 Copenhague (DIN) 0; Slavia Praga (CHE) 0 Arsenal (ING) 3; Napoli (ITA) 0 Eintracht Frankfurt (ALE) 0.

ALINEACIONES

LIVERPOOL: Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson (Kerkez); Szoboszlai, Gravenberch, Mac Aliister (Jones); Salah, Ekitike (Gakpo) y Wirtz (Chiesa). DT: A. Slot.

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Díaz), Eder Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo), Tchouaméni, Guler (Alexander Arnold) Bellingham; Vinicius Jr y Mbappé. DT: X. Alonso.

ÁRBITRO: I. Kovacs (Rumania)

ESCENARIO: Estadio de Anfield