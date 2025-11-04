Juan Pablo Varillas tuvo inicio triunfal en el Challenger Lima 3 al ganar al argentino Gómez

El tenista peruano Juan Pablo Varillas, debutó de la mejor manera en el Challenger de Lima 3. «Juanpi» se impuso en un peleado encuentro ante el argentino Federico Gómez en tres sets para meterse a octavos de final del torneo que se realiza en la capital.

En el primer set ambos tenistas intercambiaron quiebres y tuvo que definirse en tiebreak, en donde ‘Juanpi’ logró imponerse para tomar ventaja. Gómez respondió en el segundo parcial y logró quedarse con un saque de la raqueta nacional para igualar el partido y forzar un tercer set. El parcial definitivo nuevamente se tuvo que decidir en tiebreak. Varillas nuevamente mostró su mejor juego para ganar por 7-6(5), 3-6 y 7-6(3).

El triunfo le da a Varillas la clasificación a octavos de final del Challenger Lima 3, en donde enfrentará al argentino Román Burruchaga que se impuso por 2 sets a 1 (parciales de 2-6, 6-0 y 6-3) al italiano Marco Cecchinato en la instancia anterior. El partido por el pase a cuartos de final del torneo limeño está programado para este miércoles 5 de noviembre en horas de la tarde.