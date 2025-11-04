Jerí promulga ley contra extorsión al transporte y anuncia medidas en estado de emergencia

El presidente José Jerí califica la norma como un «punto de quiebre» en la lucha contra la delincuencia y advierte que el gobierno actuará sin tregua contra la criminalidad.

El presidente José Jerí Oré promulgó en Palacio de Gobierno la ley con medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en empresas de transporte público, que calificó como un punto de quiebre para enfrentar estos delitos. Durante la ceremonia con dirigentes de diversos gremios del sector, el mandatario anunció nuevas medidas para reforzar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. También adelantó que solicitará al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Con un 48% de aprobación según encuesta de Imasolu, el jefe de Estado ratificó que su gobierno no descansará hasta derrotar a la delincuencia.

Con el fin de impulsar el clima de inversión, competitividad y el crecimiento económico, el presidente José Jerí Oré lideró una reunión con los titulares de la @pcmperu, @MEF_Peru, @MininterPeru, @MindefPeru, @MinjusDH_Peru y representantes de los… pic.twitter.com/eJBcx0S1Zg — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

Compromiso con el sector transporte

El presidente destacó que la ley promulgada es producto del diálogo con los transportistas. «Estamos acá ahora en Palacio de Gobierno firmando lo que va a ser esa ley. No es suficiente, sí; nunca es suficiente, pero hay una firme decisión y una determinación de que hay puntos de quiebre. Y el punto de quiebre es justamente este, donde se ratifica el compromiso que tenemos con el sector», aseveró ante los dirigentes presentes.

El mandatario señaló que otra muestra del compromiso gubernamental es la creación de la División de Investigación de Extorsiones en la Policía Nacional. «Este gobierno está entendiendo a pasos acelerados las dinámicas de los criminales y es por eso los planteamientos nuevos que estamos terminando de configurar», agregó.

Estrategia y nuevas medidas

El Ejecutivo se reunió con gerentes de seguridad ciudadana de distritos involucrados en el estado de emergencia. «Estamos tomando medidas diarias e inmediatas para poder estar a la altura del combate contra la delincuencia. No nos vamos a doblegar, cueste lo que cueste, para derrotar a la delincuencia», aseguró. El jefe de Estado añadió: «Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque».

Durante la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el mandatario llamó a actuar como un solo frente de Estado. «Actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley. Seremos enérgicos, pero dentro del respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos. No nos van a doblegar, no descansaremos hasta derrotarlos», puntualizó.