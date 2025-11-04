Jerí promete mano dura contra la delincuencia en ceremonia militar

El presidente José Jerí asumió como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con un discurso que apela a la unidad nacional y el combate frontal al crimen organizado, sin abandonar el respeto a los derechos humanos.

El presidente José Jerí Oré prometió que su gobierno no descansará hasta derrotar a la delincuencia y aseguró que servirá al país con honor hasta el último día de su mandato. Durante la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mandatario llamó a la unidad y advirtió que actuará sin tregua contra quienes atenten contra la ley, siempre dentro del respeto a la Constitución y los derechos humanos.

Promesa de mano firme dentro de la legalidad

«Actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley. Seremos enérgicos, pero dentro del respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos. No nos van a doblegar, no descansaremos hasta derrotarlos», puntualizó el presidente. Jerí sostuvo que corresponde actuar como un solo frente de Estado, con disciplina, inteligencia y patriotismo para recuperar la paz que los peruanos merecen y la confianza de la población.

El mandatario enfatizó que la seguridad es la puerta del futuro. También señaló que el Estado no puede permitir que el miedo impere en las calles.

Apelación a la unidad nacional

«Invoco a todos los peruanos a la unidad, no como un gesto político, sino como un deber moral con la historia y el futuro. La unidad no siempre significará que pensemos igual, sino transformar nuestras diferencias en fortalezas al servicio de nuestra nación y del bien común», añadió el jefe de Estado. El presidente aseguró que asume la conducción del país siguiendo el ejemplo de Francisco Bolognesi, Miguel Grau, José Abelardo Quiñones y Mariano Santos.

«Ellos nos enseñaron que el honor no se rinde, que la vida se entrega por el Perú y que la patria está siempre por encima de cualquier interés personal», subrayó. Además, recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido pilares en el combate al terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las fronteras. «Hoy seguimos siendo una república y vivimos en democracia gracias a todos ustedes», dijo.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Defensa, César Díaz Peche, y del Interior, Vicente Tiburcio.