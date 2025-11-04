Fiscalía Superior consiguió 33 años de cárcel contra ladrón que golpeó a una mujer dentro de autobús para robarle celular

Pedro Armando Medina Quispe que golpeó a una mujer y al cobrador de un bus para robar un celular en el distrito de Villa El Salvador, fue condenado a 33 años de pena privativa. La condena vencerá el 27 de octubre de 2058.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur logró que se condene a Pedro Armando Medina Quispe; en calidad de coautor de la comisión del delito contra el patrimonio – robo agravado, en agravio de Mariori Dennis Ramos Flores y Rubén Gonzales Cisneros.

Asimismo, se fijó el pago de 7 000.00 soles como reparación civil a favor de los agraviados, S/ 2 300.00 a favor de la agraviada y S/ 5 600 a favor del agraviado.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto superior Hugo Raúl Villasís Rojas, en mérito al resultado de las investigaciones, señaló que el 15 de mayo de 2017, expuso que, en circunstancias en que la agraviada viajaba en un autobús público hacia el óvalo Oasis de Villa El Salvador, fue sorprendida por el imputado, Pedro Armando Medina Quispe, quien abordó el autobús junto a otros sujetos.

Adentro del bus, el procesado Pedro Armando Medina Quispe se sentó a la derecha de la víctima y, de manera inesperada, le arrebató su celular. Para lograrlo, golpeó a la víctima en el hombro derecho con su puño, pero el cobrador, al escuchar el grito de la mujer, cerró la puerta para evitar que el acusado escapara.

Sin embargo, el imputado sacó un cuchillo y comenzó a forcejear con el cobrador, junto con dos sujetos que lo acompañaban. Finalmente, lograron abrir la puerta y huyeron. La víctima informó de los hechos a los oficiales de policía que patrullaban la zona.

Posteriormente, la Policía le informó que habían detenido a los sospechosos. Ella acudió a la estación policial reconociendo al imputado que la atacó y robó su celular.