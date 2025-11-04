Bomba Estéreo trae al Veltrac Music Festival “La Samaria” su nuevo tema junto a Carlos Vives

Bomba Estéreo estará compartiendo escenario junto a o otros artistas este 9 de noviembre el Veltrac Music Festival en Costa 21

“La Samaria” es la primera canción nueva de Bomba Estéreo desde ASTROPICAL, el supergrupo junto a Rawayana, cuyo álbum debut fue aclamado por la crítica y los llevó de gira por toda América.

Prontos para subir al escenario del Veltrac Music Festival este 9 de noviembre en el Costa 21, el grupo pionero e innovador de la música latina Bomba Estéreo lanza su nuevo sencillo “La Samaria” junto al icónico artista Carlos Vives. “La Samaria” , tema que fue producida por Carlos Vives y los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Lewis Pickett (C. Tangana, CA7RIEL & Paco Amoroso).

La canción celebra a Santa Marta, ciudad natal tanto de Li Saumet de Bomba Estéreo como de Carlos Vives, en el cumpleaños número 500 de la ciudad más antigua de Colombia y un lugar místico al pie de la Sierra Nevada. El video musical, dirigido por Cristian Saumeth, refleja la energía vibrante de esta ciudad costera del Caribe.

“Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy”, comparte Li Saumet. “Es donde aprendí a conectar con la Sierra, con la gente, con las culturas de mi tierra. Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción. Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura Samaria en la música y sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra y esa misma conexión con la Sierra.”

“Compartir esta canción que celebra el espíritu samario con Bomba Estéreo me llena de alegría”, dice Carlos Vives. “Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta, que refleja la nostalgia que Li y yo sentimos cada vez que regresamos a casa.”

“La Samaria” es el primer sencillo de Bomba Estéreo después de su histórico proyecto ASTROPICAL junto a Rawayana, con un álbum aclamado por la crítica en marzo y que los llevó a una extensa gira por el continente americano. Este supergrupo está inspirado en los ritmos tropicales, la astrología y la alegría cósmica. The Guardian elogió el proyecto diciendo: “ASTROPICAL es el supergrupo latino que está sanando nuestros cerebros rotos”, destacando su energía restauradora en una era de desconexión global.

Bomba Estéreo ha sido una fuerza decisiva en la música alternativa global desde su éxito “Fuego” en 2009. Con discos aclamados como ‘Elegancia Tropical’ (nominado al Latin GRAMMY en 2013) y ‘Amanecer’ (nominado al GRAMMY en 2015), la banda consolidó su posición a la vanguardia de la fusión latina contemporánea. Amanecer dio vida a himnos globales como “Soy Yo” y “To My Love”, acumulando cientos de millones de reproducciones y conectando con audiencias en todo el mundo.

Reconocido por sus electrizantes presentaciones en vivo, el grupo Bomba Estéreo ha dado más de mil conciertos en escenarios de festivales como Coachella y Lollapalooza, además de llenar salas de conciertos desde Nueva York hasta Londres y Tokio. Su álbum ‘Deja’ (2021) fue nombrado “Mejor Álbum del Año” por The New York Times y recibió múltiples nominaciones al GRAMMY.

A lo largo de los años, el grupo ha colaborado con artistas tan diversos como Manu Chao, Nelly Furtado y, de manera especialmente impactante, Bad Bunny. “Ojitos Lindos”, la colaboración de Bomba Estéreo con el artista puertorriqueño se convirtió en un fenómeno cultural y superó los tres mil millones de reproducciones en plataformas digitales.