Bayern Múnich superó de visita al PSG por 2-1 con dos goles de colombiano Luis Diaz

Confirmando que es uno de los candidatos a llegar a instancias finales de la Champions League, el Bayern Múnich de Alemania, sumó su cuarto triunfo consecutivo, y es uno de los lideres, al vencer de visitante al PSG en el “Parque de los Príncipes” por 2-1, gracias a los goles anotados por el delantero colombiano Luis Díaz en la primera etapa, aunque en el final de la misma se fue expulsado el “cafetero” por una falta fuerte al marroquí Hakimi, que salió lesionado.

Desde el inicio del cotejo, el cuadro “bávaro” se mostró ofensivo, y a los 4’ se puso en ventaja, cuando Luis Diaz recogió un rebote del arquero Chevalier tras un remate previo de Olise, y con fuerte disparo que chocó en Marquinhos se fue al fondo. Y a los 32’ Díaz aprovechó un error de Marquinhos y anotó el 2-0.

En el complemento y con la salidas de Dembelé y Hakimi por lesiones, el PSG con más garra que con fútbol, se acercó con un descuento a cargo de Joao Neves a los 74’. Con esta victoria, Bayern Múnich llegó a los 12 puntos, siendo líder con Arsenal, dejando al PSG con 9 unidades, junto al Inter de Milán, Real Madrid y Liverpool.