📰 En San Pedro de Casta, la I. E. José Carlos Mariátegui se transforma en epicentro cultural con su Semana de la Biblioteca Escolar

Una fiesta de lectura, arte y talento estudiantil que fortalece la identidad educativa y comunitaria

Del 10 al 14 de noviembre, la Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui, ubicada en San Pedro de Casta, Huarochirí, celebrará con entusiasmo la Semana de la Biblioteca Escolar, en homenaje a esta fecha nacional que se conmemora cada 10 de noviembre en todo el país.

La semana iniciará con una ceremonia de inauguración en la que se contará con la presencia de especialistas de la UGEL 15, tanto del área de Comunicación como del nivel Primaria, quienes compartirán mensajes motivadores para estudiantes y docentes, fortaleciendo el espíritu de esta celebración.

Durante los días siguientes, se desarrollarán concursos escolares exclusivamente en el espacio de la biblioteca escolar, en las disciplinas de composición literaria, dibujo-pintura y ajedrez, donde los estudiantes demostrarán su creatividad, pensamiento crítico y habilidades comunicativas. Los ganadores serán reconocidos con premios en los tres primeros puestos y menciones honrosas, celebrando el esfuerzo y el talento de cada participante.

Esta tradición, que ya forma parte del calendario institucional, nace de la iniciativa del bibliotecario Marino López Ruiz, licenciado en Psicología, gestor cultural y poeta, quien ha convertido la biblioteca en un espacio vivo de inspiración, encuentro y transformación. Con el respaldo de los docentes, esta semana busca fomentar el amor por la lectura, la creación literaria y el desarrollo integral de los estudiantes.

Como parte de esta celebración, los estudiantes premiados serán publicados en la revista estudiantil fundada por el mismo bibliotecario, la cual se edita dos veces al año y ya va por su quinta edición, consolidándose como una vitrina del talento juvenil y una memoria colectiva de la comunidad educativa.

En este homenaje también se recuerda con gratitud al profesor Ciro Napanga Agüero, pionero y gestor incansable de las bibliotecas escolares en el Perú, quien luchó ante los ministerios para que estas se conviertan en una realidad accesible para todos los estudiantes del país.

🙌 Agradecimientos

La comunidad educativa expresa su reconocimiento al señor director Alejandro Reyes de la Cruz, por brindar todas las facilidades para la realización de estas actividades, así como a los docentes, padres de familia y vecinos de San Pedro de Casta, cuyo compromiso y entusiasmo hacen posible esta celebración que une, inspira y transforma.