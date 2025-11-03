Sedapal corta el agua este martes (4 de Noviembre): cuatro distritos de Lima se quedarán sin servicio

Trabajos de limpieza y empalme en reservorios dejarán sin servicio a miles de familias este martes 4 de noviembre

Miles de limeños se quedarán sin agua potable este martes 4 de noviembre. Sedapal ejecutará cortes programados en San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador por labores de mantenimiento en reservorios y tuberías. Las interrupciones durarán hasta 10 horas en algunos sectores y afectarán a decenas de asentamientos humanos y urbanizaciones.

San Borja: dos intervenciones simultáneas



San Borja enfrentará dos cortes diferenciados. El primero afectará las Unidades Vecinales San Borja y San Borja Sur desde las 12:00 p.m. del martes. El área comprende el cuadrante delimitado por las avenidas San Borja Norte, Aviación, San Luis y San Borja Sur. Este corte responde a un empalme de tubería.

El segundo corte golpeará al Conjunto Residencial Torres de Limatambo entre las 5:00 a.m. y las 9:00 a.m. por limpieza del reservorio del sector 67. Los residentes tendrán cuatro horas sin servicio.

Independencia: asentamientos humanos sin agua desde el mediodía



El distrito de Independencia verá suspendido el suministro desde las 12:00 p.m. en múltiples asentamientos humanos.

La lista incluye Ampliación San Juan de Dios, Santa Cruz, San Juan de Dios y los comités 14B, 18 y 18 Ampliación. También quedará sin agua la Unidad Popular El Ermitaño.

Los trabajos abarcan los sectores 331, 332 y 348. Sedapal programó la limpieza de dos reservorios que abastecen estas zonas populares del distrito.

Villa María del Triunfo y Villa El Salvador: sur de Lima afectado desde temprano

Villa María del Triunfo perderá el servicio desde las 8:00 a.m. Doce asentamientos humanos se quedarán sin agua: Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II, Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín y 3 de Octubre.

Villa El Salvador también iniciará la jornada sin agua. El corte arrancará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta la noche en el sector 329. Las zonas afectadas incluyen Virgen de la Candelaria, Las Brisas de Pachacámac, Familia Unión Sector Max Uhle, Los Ángeles, Víctor Chero Ramos y Lomas de Mamacona. Los sectores 2, 7, 8, 9, el Comité 12 Ampliación y el Parque Metropolitano también perderán el suministro.

Empresa pide previsión pero no garantiza restablecimiento rápido*

Sedapal recomienda almacenar agua antes del inicio de los cortes. La empresa advierte que la reposición del servicio puede demorarse más allá de los horarios anunciados según avancen los trabajos. Habilitó la línea Aquafono (01) 317-8000 para consultas y reclamos durante la suspensión.