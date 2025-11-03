Home DEPORTES PSG recibe al Bayern Múnich en Francia en el partido más atractivo...

PSG recibe al Bayern Múnich en Francia en el partido más atractivo de Champions League

Diario UNO - CH
PSG de Francia recibe al Bayern Múnich de Alemania en el Parque de los Príncipes este martes, por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League a las 15:00 horas (de Perú). La batalla entre ambos equipos tiene un valor añadido: Buscarán asegurar su pase a octavos de final. El equipo francés quiere aprovechar la localía para sumar puntos clave y seguir como líder del certamen.

Por su parte, Bayern buscará un resultado que le permita quedar por encima de PSG y mantener el invicto en el arranque de la temporada, los alemanes no han perdido en ninguno de los torneos que está disputando.

“Hemos ganado 15 partidos, y eso está bien, pero tenemos que seguir adelante. Todavía no es suficiente. Tengo muchas ganas de que llegue el PSG. Nos lo merecemos y afrontamos el partido con todo nuestro entusiasmo. Ellos tienen confianza, nosotros tenemos confianza… Será un partido increíble. Y lo daremos todo», dijo el técnico del Bayern, Vincent Kompany.

PSG viene de derrotar 1-0 al Niza con anotación de Ramos, en la jornada 11 de la Liga de Francia. En la Champions suma tres victorias y es el líder del campeonato con 9 unidades.

Bayern Múnich viene de darle descanso a tres de sus figuras: Olise, Kane y Díaz en el triunfo 3-0 frente al Bayer Leverkusen en la novena jornada de la Bundesliga.

Otro cotejo que destaca en esta cuarta fecha de la Champions League, será el que animarán en Anfield-Inglaterra, Liverpool de local ante el Real Madrid de España, donde éste último querrá sumar una victoria más para seguir como uno de los líderes, y en el caso de los “reds” ganarle a los merengues e igualarlos en puntaje.

Los demás partidos a jugarse hoy son los siguientes. 12:45 p.m. Napoli-Eintracht Frankfurt; Slavia Praga-Arsenal. 15.00 p.m. Atlético de Madrid-Royal Unión SG; Bodo Glimt-Mónaco; Juventus-Sporting de Lisboa; Olympiakos-PSV Eindhoven; Tottenham-Copenhague.

