Poder Judicial de Junín condenó a cadena perpetua contra profesor que abusó sexualmente de una escolar

El Poder Judicial de Huancayo condenó a la pena máxima de cadena perpetua contra el profesor Lucio Felimón Mercado Daviran por abusar sexualmente a una menor de edad en el interior de su vivienda de la provincia de Concepción de la región Junín.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supra provincial de Huancayo con Sub Especialidad en Delitos Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar encontró responsable al imputado Lucio Felimón Mercado Daviran como autor del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales A.Y.H.C. (10).

Los magistrados le impusieron ocho mil soles de reparación civil a favor de la menor agraviada, que deberá pagar, con sus bienes propios y libres, en ejecución de sentencia.

No puede enseñar en colegios

Asimismo, ordenaron la inhabilitación, la incapacidad definitiva del procesado Lucio Felimón Mercado Daviran para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados o, en general, en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación.

También la prohibición del acusado de aproximarse o comunicarse con la víctima y sus familiares durante todo el tiempo que dure la pena que se ejecutará a partir de que la sentencia quede consentida y que sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social y que el personal especializado del Sector Salud de la provincia de Jauja, brinde tratamiento terapéutico a la menor agraviada.

La sentencia indica, que el profesor comenzó abusar sexualmente de la hija de su ex pareja en marzo del 2019, en su domicilio donde convivían ubicado en el Jr. Huancayo N° 730 distrito de Concepción y la amenazaba para que no le cuente a su madre.

En diciembre del 2022, la menor le contó a su amigo que había sido víctima de violación sexual por parte de la ex pareja de su madre Lucio Felimon Mercado Daviran, cuando pernoctaba en Concepción durante sus entrenamientos de vóley los fines de semana. Luego le cuentan a su madre quien interpone la denuncia en la comisaría del sector en febrero del 2023.

Durante el juicio oral, el acusado Lucio Felimón Mercado Daviran dijo todo era una falsedad, porque no la tocó a la menor en ningún momento y que ha sido es capricho resentimiento de su ex pareja como le quitó el apoyo y ya no le enviaba dinero, es una venganza.

El abogado Eliseo Talancha estuvo conforme con la sentencia.