Luis Advíncula no cierra las puertas de jugar por Alianza Lima después del 2026

¿Se pondrá la blanquiazul? El lateral peruano Luis Advíncula actualmente en Boca Juniors, señaló en el Programa de Redes “Enfocados” de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que no cierra ni descarta la posibilidad de volver a jugar en el fútbol peruano, sea Sporting Cristal (donde ya jugó), Alianza Lima o Universitario, pero sería al final del próximo año 2026 su decisión, ya que tiene vigente contrato con el elenco Xeneixe.

“Hoy por hoy tengo un año más de contrato con Boca y voy paso a paso y día a día, lo que pase en un futuro no lo sé, y no cierro las puertas a nadie ,sea Cristal, Universitario o Alianza Lima. En mi decisión no solo priorizo el dinero sino otras cosas” remarcó Advíncula, ante la insistencia de la “Foca” Farfán para que se vista la blanquiazul.

Añadió que cuando era chico quería jugar por Alianza, ahora estoy adulto y no cierro las puertas a nadie. Puedo decir yo quiero volver a Cristal, pero el futbol es de momentos y si Cristal me dice no, por ahora mi pensamiento y actualidad es Boca Juniors.

“NO CONOZCO A BARRETO”

De otro lado, se refirió a la Selección y por segunda vez consecutiva no ha sido llamado por Manuel Barreto para los nuevos amistosos en Rusia, ante el anfitrión y Chile y al respecto dijo lo siguiente: “»Vi que lo pusieron al profe, yo no tengo el gusto de conocerlo, obviamente sé quién es. No tengo el gusto de hablar con él. Creo que todos los que llegan a la selección van a llegar a sumar, porque no creo que lleguen con otra intención. Si lo han puesto de entrenador, es que le ven potencial y porque va a venir a sumar» remarcó.