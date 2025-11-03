¡Los estudiantes de la ENA defienden la gratuidad de la enseñanza!

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional de Archivística (ENA), institución formadora de profesionales al servicio de la gestión documental y la memoria histórica del país, manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la Resolución

Jefatural N°000309-2025-AGN/JEF, mediante la cual se dispone suspender por un plazo de noventa (90) días calendario los alcances del artículo N°52 del Reglamento Institucional de la ENA, aprobado por Resolución Jefatural N°000282-2025-AGN/JEF de fecha 23 de septiembre de 2025. Dicha medida afecta directamente el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad de la enseñanza, consagrado en la Constitución Política del Perú. La suspensión temporal de la gratuidad de la enseñanza perjudica a cientos de estudiantes de todos los ciclos académicos, que provienen de familias de escasos recursos, contraviniendo el principio de equidad educativa.

Deficiente ejecución presupuestal del AGN



El Presupuesto del Archivo General de la Nación es de S/ 36.8 millones de soles al año, el cuál solo se ha ejecutado el 56.6% al cierre del mes de Octubre del 2025. No obstante que, durante los periodos del 2024 y 2025, el AGN obtuvo S/ 13 millones de soles para la construcción de la nueva sede de la ENA y que a la fecha no se aprecia ningún avance substancial de este Proyecto. Cabe destacar que la ENA ya ha devuelto S/ 2 millones de soles por falta de capacidad de gasto.

Paralización del proyecto de construcción de la nueva sede



En este año no se ha podido lanzar el proceso de selección para esa obra, aún cuando se tiene los recursos económicos; en agosto de 2024 se aprueba el expediente de la ENA y al siguiente mes se lanzó el proceso de selección.



Durante todo el 2025 no se desarrollo el Proceso de Selección para inicio de la obra y muy lamentablemente, los S/ 50 millones de soles que tanto costó conseguir para la construcción del local propio se revertirán al Ministerio de Economía y Finanzas.

Falta de liderazgo institucional



Es decir, la falta de capacidades y de un equipo humano especializado hacen que NO se lidere adecuadamente la institución y que se pierda todo lo que se lograron a base de esfuerzo y de muchas jornadas de trabajo.

Exigencias de la comunidad estudiantil



La comunidad estudiantil exhorta al Archivo General de la Nación a restablecer de inmediato la aplicación del artículo 52 del Reglamento Institucional, declarando FUNDADO el Recurso de Reconsideración N° 2025-0009999 de fecha 27 de octubre del presente año, asegurando la continuidad del principio de gratuidad educativa para todos los estudiantes de la ENA, a fin que no salga de los bolsillos de los Estudiantes la solución para cubrir sus gastos administrativos.



Asimismo, los estudiantes solicitan la instalación de una Mesa de Trabajo y Diálogo con las autoridades institucionales, para garantizar el respeto a los derechos académicos y la sostenibilidad del modelo educativo público.