La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fortalece vínculos internacionales en aniversario de la Escuela Marítima Portuaria

En el marco de la conmemoración del aniversario de la Escuela Marítima Portuaria de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se anuncia una alianza estratégica de gran impacto académico y profesional con la prestigiosa Universidad Marítima de Shanghái.

Esta cooperación internacional busca potenciar la formación especializada en gestión portuaria y logística marítima, integrando intercambio de conocimientos, proyectos conjuntos de investigación y movilidad estudiantil y docente. La alianza representa un hito para la Facultad de Ciencias Administrativas y reafirma el compromiso de la UNMSM con la excelencia en la educación superior y la integración global.

El evento de aniversario contará con la presencia de autoridades académicas de ambas universidades, expertos en comercio y transporte marítimo, y representantes del sector portuario nacional e internacional. Además, se organizarán conferencias magistrales, mesas redondas y actividades culturales que resaltarán la importancia del desarrollo marítimo para el crecimiento económico y social del país.

Con esta unión estratégica, la Escuela Marítima Portuaria de la UNMSM refuerza su liderazgo en la formación de profesionales capacitados para afrontar los desafíos del comercio internacional y la competitividad logística, impulsando así el posicionamiento del Perú en el ámbito marítimo global.