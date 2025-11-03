Delincuentes desmantelan camioneta de Gino Tassara

Conductor de “Entrometidos” y “Pan con mango” denunció inseguridad en Miraflores

Sin espejos, luces ni logos. Así quedó la camioneta del conductor del programa “Entrometidos”, Gino Tassara, quien fue víctima de los delincuentes en una transitada calle de Miraflores. El robo sucedió al promediar las 9 de la noche, cuando el también periodista y director de cine se encontraba en un local donde presentaba su show en actor Jesús Alzamora.

Sin embargo, la peor experiencia que vivió Tassara fue cuando llamó a pedir ayuda a serenazgo y la policía del distrito, pero nadie contestaba. Luego de hacer unas llamadas a “un contacto” recién fue atendido por los de seguridad municipal que llegaron más de media hora después y los efectivos “una hora más tarde que serenazgo”.

“Cómo es posible que suceda esto en una calle transitada en Miraflores, que es un distrito turístico que debe estar resguardado, esto no había pasado antes, pero desde que está este alcalde Canales todo es un caos. Solo estuve una hora en el show y cuando salgo a las 10 de la noche, mi camioneta estaba sin espejos, los logos retirados y sin parte de las luces. Llamo y ningún teléfono funcionaba en la municipalidad ni la comisaría”, aseveró Tassara en el podcast “Pan con mango” que conduce junto a la actriz Rossana Fernández Maldonado y la exreina de belleza Maricielo Gamarra.

“Se llevaron también una bolsa que había en la tolva, que era parte del vestuario del programa Agricooltores. Ya hice la denuncia y hoy (viernes por la mañana) tuve que llevar la camioneta al taller. La ola de seguridad que se vive en Miraflores es por culpa del alcalde Canales y su incompetencia, este señor ha destruido el distrito con puentes que se caen, está todo mal”, increpó el conductor que denunció que muchos delincuentes están alquilando departamentos en modalidad airbnb en Miraflores para realizar sus asaltos.