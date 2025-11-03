Con tres funciones sold out se estrenó espectacular show “Las Cazadoras K Pop”

Este fin de semana se presentarán en el Teatro San Juan de Trujillo

Regresan al Teatro Canout el 16 y 29 de noviembre

¡Éxito total! El estreno del espectáculo “Las Cazadoras K Pop” superó todas las expectativas con tres funciones completamente agotadas. El público vibró con la energía, el talento y la puesta en escena de este show que combina lo mejor del K-pop con una historia divertida, moderna y llena de ritmo.

El teatro Canout fue escenario en el que niños y hasta adultos caracterizados con sus personajes favoritos, fueron la sensación en las tres funciones que se dieron el último domingo.

Tras este rotundo inicio, “Las Cazadoras K Pop” continúa su gira en provincia, pues este sábado 8 de noviembre se presentarán en el Teatro San Juan de Trujillo, donde promete repetir el éxito alcanzado en Lima. Así también se alistan para llegar a Arequipa el próximo 7 de diciembre. Pero eso no es todo, el elenco cruzará fronteras, pues harán lo propio en Chile el 11 de diciembre y en Panamá el próximo 30 de noviembre.

Cabe mencionar que “Las Cazadoras K pop” es un innovador musical inspirado en la aclamada película “Las Guerreras K-Pop” con la participación de tres talentosas actrices que, a través de su música, tendrán la misión de cazar demonios y salvar el mundo que habitan.

Las protagonistas: Andrea Aguirre, en el personaje de Remi, Shania Lazo como Cloey y Kenny Pérez en el personaje de Mara, no solo deleitarán al público con sus impresionantes coreografías y voces en vivo, sino que enfrentarán desafíos sobrenaturales, incluyendo un personaje intrigante que es mitad demonio.

El espectáculo no estaría completo sin la electrizante participación del elenco de baile quienes aportarán su talento y carisma, elevando aún más la experiencia. “Las Cazadoras K pop” es un show lleno de luces brillantes, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología y los más sonados éxitos de K -pop en inglés y español.

El elenco regresará al Teatro Canout el domingo 16 y sábado 29 de noviembre (con tres funciones a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.), para todos los que no lograron conseguir entradas en las primeras funciones.

“Las Cazadoras K Pop” se consolida como uno de los espectáculos más destacados del año en la escena teatral peruana. Prepárate para vivir una experiencia única que te pondrá a vibrar desde el primer minuto. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket (https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpop)

DATOS:

LAS CAZADORAS K-POP

*LIMA

DÍAS: 16 y 29 noviembre

FUNCIONES: 3:00 p.m. 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

LUGAR: Teatro Canout

ENTRADAS: Teleticket (https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpop)

*TRUJILLO

DÍA: 8 de noviembre

FUNCIONES: 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

LUGAR: Teatro San Juan

ENTRADAS: Teleticket (https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpoptrujillo)