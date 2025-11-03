Callao suspende clases presenciales por paro contra la extorsión y el sicariato

Gobierno Regional ordena modalidad virtual este lunes ante protesta de transportistas que exigen acciones efectivas contra el crimen organizado



El Gobierno Regional del Callao suspendió las clases presenciales en todos los colegios públicos y privados de la región este lunes 3 de noviembre. La medida responde al paro regional de transportistas convocado en rechazo al incremento de la extorsión y el sicariato que azota al primer puerto del país.

Medida preventiva para proteger a la comunidad educativa



La Dirección Regional de Educación del Callao ordenó que las instituciones desarrollen sus actividades de forma remota. Los directores deben garantizar la continuidad del servicio educativo respetando los horarios habituales y usando las plataformas digitales disponibles.

La decisión busca prevenir riesgos a la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. El cese total del transporte público podría dejar a miles de escolares sin movilidad o expuestos a incidentes durante la jornada de protesta.

Transportistas chalaco rompen con Lima por falta de resultados



Las empresas de transporte del Callao, Ventanilla y Mi Perú anunciaron la paralización parcial de sus operaciones. Esta vez, los gremios regionales decidieron actuar por su cuenta, sin coordinación con sus pares de Lima.

«Hemos decidido organizarnos a nivel regional porque los representantes de Lima se conforman con promesas y levantan sus medidas de fuerza, dejándonos sin soluciones y expuestos al accionar delictivo que prolifera en el Callao», expresó un dirigente del gremio que pidió mantener su anonimato.

El activista Jean Villanueva Herrera, conocido por defender a víctimas de extorsionadores, convocó a mototaxistas, comerciantes y familiares de afectados a sumarse a la movilización. La protesta exige estrategias efectivas contra el crimen organizado que opera en la región.

Cifras alarmantes de violencia



El Sistema Informático Nacional de Defunciones registra 165 homicidios en el Callao hasta el 30 de octubre. Esta cifra refleja el crecimiento acelerado de la violencia en la provincia constitucional, donde la extorsión y el sicariato se convirtieron en problemas cotidianos para transportistas y comerciantes.

Con esta disposición, las autoridades educativas priorizan la integridad de la comunidad escolar mientras el Callao atraviesa una jornada de protesta sin precedentes contra la inseguridad.