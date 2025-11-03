Argentino Gabriel Carabajal es el segundo refuerzo de Cusco F.C. para el 2026

Cusco F.C. se sigue reforzando para la temporada 2026, siendo uno de los firmes candidatos a terminar el segundo lugar de la Liga 1 este 2025 y aseguró un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. El técnico Miguel Rondelli ha conseguido que la directiva del club, aseguren su segundo refuerzo oficial, que se trata del volante argentino Gabriel Carabajal. El primero fue el defensa Gu Rum Choi que actualmente pertenece al ADT de Tarma.

En las últimas horas, el periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer la primera ‘bomba’ del mercado de pases del fútbol peruano, ya que Gabriel Carabajal, que tuvo un paso reciente por Santos de Brasil, , es la flamante incorporación de los “Dorados Cusqueños”, con miras a la próxima temporada como agente libre tras jugar el presente año en Quilmes de su país.

«Exclusivo: Gabriel Carabajal es nuevo refuerzo de Cusco FC para 2026. Llega como agente libre tras su paso por Quilmes y firmará por un año. Su nuevo equipo, dirigido por el argentino Miguel Rondelli, jugará la Copa Libertadores», informó a través de una publicación en su cuenta verificada de X.

El referido futbolista, tuvo una carrera importante en el fútbol sudamericano, pero es recordado porque en agosto de 2022 llegó al poderoso Santos FC con un contrato hasta fines del 2024. Sin embargo, su etapa en el equipo brasileño no fue bueno y solo anotó un gol en 12 partidos hasta abril del 2023, terminó siendo cedido a otros clubes hasta que terminó su vínculo.

Carabajal de 34 años, tuvo la oportunidad de jugar anteriormente en el fútbol peruano. Ello fue en el inicio de su carrera, por el 2015, cuando vino a la Universidad San Martín a préstamo procedente de Talleres de Córdoba. Con los ‘Santos’ disputó 1543 minutos en 31 encuentros, marcando un gol y dando dos asistencias.