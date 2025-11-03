Alcalde de El Agustino Richar Socia presentó al nuevo Grupo Especial de Intervenciones Rápidas – GEIR de su distrito

En una significativa ceremonia realizada en la Plaza de Armas del distrito, el alcalde Richar Soria presentó al Grupo Especial de Intervenciones Rápidas (GEIR), una unidad élite del Serenazgo Municipal creada para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o hechos delictivos en el distrito de El Agustino.

El GEIR está conformado por agentes altamente entrenados en tácticas de intervención, defensa personal y primeros auxilios, que trabajarán en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Centro de Monitoreo municipal. Esta nueva fuerza operativa tiene como misión ejecutar acciones rápidas, seguras y coordinadas frente a incidentes que alteren el orden público, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia pacífica.

Durante la presentación, el alcalde Soria destacó que el GEIR representa el compromiso de su gestión con la tranquilidad de los vecinos. “Este grupo especial será la primera línea de respuesta ante la delincuencia, con disciplina, valor y eficacia. Nuestro objetivo es que los agustinianos se sientan protegidos en todo momento”, enfatizó la autoridad edil.