Milán le ganó a la Roma 1-0 y lo bajó del liderato de la Serie «A» de Italia

A.C. Milán no solo le ganó a la Roma 1-0 en casa, sino que lo bajó del primer lugar de la tabla de posiciones de la Serie “A” del Calcio Italiano, sino que lo alcanzó en el segundo ligar (al igual que el Inter), siendo escoltas del único puntero que es Napoli (22-21) al cerrarse la fecha diez.

El único gol del partido celebrado en el Giuseppe Meazza, lo anotó el serbio Strahinja Pavlovic a los 39’ con remate de zurda en plena área rival, tras servicio de Rodrigo Leao, batiendo a su compatriota arquero romano Mile Svilar. Así se fueron al descanso.

En el complemento, la Roma se fue decidido a lograr el empate, y aunque se salvó un par de veces que el Milán aumente la cuenta, tuvo en los pies del argentino Paulo Dybala a los 82’ la oportunidad de empatar con un penal, que finalmente se lo desvió el golero francés Mike Maignan. Otros Resultados: Verona 1 Inter 2; Torino 2 Pisa 2; Fiorentina 0 Lecce 1; Parma 1 Bolonia 3.