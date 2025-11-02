Manchester City le ganó a Bournemouth 3-1 y es ahora escolta del líder Arsenal en la Premier

En el cierre de la décima fecha de la Premier League, el Manchester City con su victoria de local ante el Bournemouth por 3-1, trepó al segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, quedado a seos del líder Arsenal con 25, y supera al Liverpool que es tercero con 18 unidades. Se jugó en el Etihad Stadium.

La primera etapa concluyó con victoria parcial del cuadro “ciudadano” 2-1. Abrió la cuenta en un veloz contragolpe el noruego Erling Haaland a los 17’, tras buen servicio de Cherki. La igualdad transitoria para el Bournemouth la alcanzó Adams a los 25’, aprovechando un grueso error en la saluda del arquero Donnarumma, pero otra vez apareció Haaland a los 33’, para poner arriba al City 2-1.

En el complemento, O’Reilly a los 60’ puso el tercero y definitivo tanto para los locales,, con el cual aseguraron el triunfo. En el otro cotejo jugado ayer, West Ham logró una importante victoria ante el Newcastle por 3-1, y salió del último lugar de la tabla. Anotaron por el ganador, Lucas Paqueta a los 35’, autogol de Botman a los 45’ y Soucek a los 97’, descontando Murphy a los 4’ por las “Urracas”.