Jerí supervisa operativos militares contra la delincuencia y visita zona afectada por incendio

El mandatario inspeccionó el comando militar de Puente Piedra donde Fuerzas Armadas, PNP y municipio coordinan patrullajes bajo el estado de emergencia. Luego recorrió Pamplona Alta, donde un incendio en octubre dejó más de 300 damnificados.

El presidente José Jerí visitó el puesto de comando de Puente Piedra donde la Marina de Guerra, la Policía Nacional y la municipalidad articulan acciones de patrullaje en el marco del estado de emergencia. El mandatario supervisó las operaciones de seguridad y luego se trasladó a Pamplona Alta para verificar las tareas de recuperación tras el incendio del 11 de octubre que afectó a más de 300 personas y destruyó un centenar de viviendas.

Jerí estuvo acompañado del ministro de Defensa, César Díaz Peche, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda Parra, el comandante general de la PNP, Oscar Arriola Delgado, y el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza.

Operativos contra la delincuencia en Lima

Durante la inspección al comando militar, Jerí señaló que desde ese punto se supervisan los operativos para identificar diversos delitos en la capital. «Seguiremos trabajando de forma conjunta para ganarle la guerra a la delincuencia», sostuvo el presidente. El mandatario reiteró que las operaciones en Lima y Callao continuarán «a fin de devolverle la paz y tranquilidad a los peruanos».

«Queremos cambios en la forma en la que se aborda el problema de la delincuencia y, para ello, vamos a continuar con este tipo de acciones concretas para que la población pueda estar segura de salir a las calles», añadió Jerí.

Tercera visita a la zona del incendio

El presidente se trasladó también al sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. En su tercera visita al lugar del siniestro, Jerí verificó las tareas de recuperación. «La ayuda humanitaria y la acción solidaria en situaciones de emergencia han sido claves para garantizar una adecuada atención de los afectados por el incendio. Vamos a continuar monitoreando todo el proceso de apoyo a los damnificados», afirmó.

El mandatario destacó la colaboración entre sectores para ayudar a los damnificados. «Nosotros no hablamos con discursos. Hablamos con hechos y acciones que permanentemente estamos demostrando desde que asumimos las riendas del Gobierno», subrayó.