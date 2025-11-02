El 3 y 4 de noviembre no serán feriado: decreto oficial descarta fin de semana largo

Miles de trabajadores y familias consultaron sobre la posibilidad de un descanso extendido tras el Día de Todos los Santos, pero el Decreto Legislativo N.° 713 solo reconoce como feriado nacional el sábado 1 de noviembre.

Las consultas aumentaron entre trabajadores, empleadores y familias que suelen aprovechar estas fechas para viajar o realizar actividades recreativas. Con la proximidad de las celebraciones por Todos los Santos, miles de peruanos comenzaron a preguntarse si el calendario permitiría extender el descanso hasta el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Los llamados feriados largos despiertan expectativas cada año por su impacto económico y turístico. Los pequeños negocios y servicios de transporte suelen prepararse con antelación ante la posibilidad de un fin de semana extendido.

Confusión se repite cada año

Las fechas cercanas al Día de Todos los Santos siempre ocasionan confusión. Algunos recuerdan años anteriores en los que el Ejecutivo dispuso días no laborables para el sector público. Este 2025, la duda volvió a surgir en redes sociales y medios locales.

Celebraciones tradicionales continúan

Diversas regiones ya preparan sus celebraciones tradicionales. El 3 de noviembre, Lima rendirá homenaje a San Martín de Porres, uno de los santos más queridos del territorio peruano. Procesiones, misas y actos benéficos se desarrollarán en distintos templos de la capital, como el convento de Santo Domingo.

Un día después, el 4 de noviembre, Puno celebrará su aniversario de fundación con danzas folclóricas, ferias y pasacalles. En esa misma fecha, el territorio nacional conmemorará el Día del Soldado Peruano, inspirado en el legado heroico de Francisco Bolognesi. Estas festividades reflejan la riqueza cultural del país, aunque no todas implican descanso obligatorio.

Decreto oficial aclara calendario

La expectativa por un nuevo feriado largo llevó a revisar los decretos publicados en El Peruano. Según el Decreto Legislativo N.° 713, vigente para 2025, el único feriado nacional en noviembre corresponde al sábado 1 de noviembre. El decreto establece que ese día es de descanso obligatorio y remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado.

Quienes laboren sin descanso compensatorio recibirán una remuneración adicional del 100% de su salario diario. Los días lunes 3 y martes 4 de noviembre no figuran como feriados nacionales ni como días no laborables. Las actividades laborales y comerciales se desarrollarán con normalidad en todo el Perú.