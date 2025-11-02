Coronel Víctor Revoredo la hace linda en Chile

Quince criminales peruanos han sido apresados en seis meses bajo su dirección



• Entre los delincuentes detenidos por ‘El Cazador’ hay dos de la banda “Los Pulpos”



Por: Edwar Ávila T.



Agentes de la Agregaduría Policial de la Embajada de Perú en la república de Chile, bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, han logrado, en los últimos seis meses, poner tras las rejas a 15 peruanos, integrantes de organizaciones criminales -dos de ellos de la sanguinaria banda “Los Pulpos” y un sicario que asesinó a un periodista en Ica-, que tenían notificación roja de la Interpol y eran requeridos por la justicia peruana. Así, también, ubicaron a una menor de 13 años que estaba reportada como desaparecida en el distrito limeño de Ate.

El coronel Revoredo Farfán, Agregado Policial de la Embajada de Perú en Chile, es uno de los detectives más destacados de la Policía Nacional y, actualmente, uno de los pilares de la nación en la lucha contra el crimen organizado. La mayor parte de su carrera policial la ha desarrollado en la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, que en los últimos años lo llevaron a ostentar los cargos de jefe de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) en Lima; jefe de la División de Investigación de Homicidios; y jefe de la BEICCE en la ciudad de Trujillo.

Con un equipo de destacados detectives peruanos de la referida Agregaduría, el coronel Revoredo ha liderado importantes investigaciones que conllevaron a capturas de peruanos en el vecino país gracias a una efectiva labor basada en constantes reuniones, entrevistas y oportunas coordinaciones con funcionarios de la Interpol Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Carabineros de Chile, Gendarmería y otros operadores justicia en lo que respecta a asuntos diplomáticos policiales internacionales.

La finalidad de estas coordinaciones era intercambiar información y facilitar que las autoridades chilenas logren la captura de ciudadanos peruanos que vivan al margen de la ley y/o integren bandas y/u organizaciones criminales en condiciones de integrantes, sicarios y/o cabecillas a fin neutralizar su accionar delictivo con repercusiones en el Perú.

TRAS LAS REJAS. Es así que las autoridades apresaron el último 6 de septiembre a Floderwin Estuardo Marquina Flores (33), integrante de la banda “Nueva Jauría Los Pulpos, sobre quien recaía una notificación roja de la INTERPOL por el delito de homicidio calificado en agravio del menor Jairo M. S. (16), ocurrido en septiembre del año 2018 en la ciudad de Trujillo.

Otro de la organización criminal “Los Pulpos” de Trujillo capturado el 6 de junio ha sido Dan Jackson Rodríguez Dávila (28) por su implicancia en el doble homicidio de dos peruanos cometido el 1 de enero del 2024 en el interior de la discoteca “Mi Gente Vip” en la comuna de Recoleta, Santiago de Chile.

Así también, el 20 de octubre, en la ciudad de Iquique, arrestaron a José Daniel Hidalgo Celis, integrante de la banda criminal “Los Chalacos” por delitos gravosos como robo agravado, sicariato, asociación ilícita para delinquir, organización criminal y otros en Lima y Callao.

Asimismo, el 12 de abril detuvieron a Harold Huancas León, uno de los criminales “más buscados”, quien estaba prófugo desde 2015 tras asesinar a Dante Fernández Delgado, durante un asalto a una cabina de Internet en Chiclayo.

Las pesquisas, a cargo del coronel Revoredo, también conllevaron el 18 de agosto pasado a la captura del sicario Oftan Domingo Rivas Ramos, quien asesinó de 11 tiros al periodista peruano Gastón Medina Sotomayor (60) en la ciudad de Ica, dueño de la televisora y radio Cadena Sur, perpetrado en enero del 2024 luego de haber culminado uno de sus programas. El acusado cayó con posesión de ketamina.

Apunte

Víctor Revoredo es magister de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN y realizó un Diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública en la Universidad del Desarrollo de Chile.

Otros capturados son Harold Huancas León, David R. Espinoza Paredes (33), Miguel Á. Martínez Huamán, Lizandro Tihuanca Quispe, Jhordan Mendoza Alayo, Jesús A. Ibáñez Aguilar, George E. Puescas Cárdenas, Pedro A. Tasayco Plata, Randy G. Urquiza Rojas, Wendy M. Ruiz Rojas y Luz Rosmery Jiménez Casas.