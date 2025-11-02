Cajamarca F.C. ascendió a la Liga 1 tras vencer a CD Moquegua 2-0

F.C. Cajamarca logró vencer 2-0 al CD Moquegua en la definición de la Liga 2, logrando así el ascenso a la Liga1 para la próxima temporada 2026. En la ida, el cuadro moqueguano había ganado por 2-1; sin embargo, los cajamarquinos supieron golpear en los momentos clave del encuentro, apoyados por su gente en el Estadio Cristo El Señor.

Anotaron Denylson Chávez (17′) y Hairo Timaná (36′), logrando un global a su favor de 3-2.

Con este ascenso, la ciudad de Cajamarca podría contar con tres representantes en la Liga1 2026, siempre y cuando Comerciantes Unidos y UTC aseguren su permanencia en los partidos que les restan. Por su parte CD Moquegua se medirá a César Vallejo de Trujillo, por el segundo cupo a la máxima división profesional.