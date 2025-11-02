Barcelona le gano al Elche 3-1 y sigue de escolta del puntero Real Madrid a cinco puntos

Recuperación oportuna. El Barcelona se reencontró con los triunfos en la Liga de España, al vencer en casa a Elche 3-1, y con ello sigue siendo el escolta del líder Real Madrid a cinco puntos de distancia (25-30). Su estrella máxima Lamine Yamal, Ferran Torres y el inglés Marcus Rashford, anotaron los goles del elenco “blaugrana”.

Aunque Elche salió muy ofensivo desde el inicio del partido, bastó dos errores (en salida y de recepción de balón), para que sufriera los dos primeros goles del cuadro “catalán”.

A los 9’ un error de Pedrosa, le permite a Balde capturar el balón y mandar un servicio preciso a Lamine Yamal, quien se acomodó para su zurda y mandar un remate alto y anotar y a los 11’, Fermín López recoge un balón no retenido por un defensa rival, y sacó un centro preciso para que Ferran López empujara el balón a la red para el 2-0 parcial.

Sobre el final de esta etapa (42’), Elche logró el descuento por acción de Rafa Mir, aprovechando un servicio de Núñez, y con el 1-2 en contra se fueron al descanso.

Para el complemento, “Baeza” otra vez estiro la diferencia a dos, cuando el inglés Marcus Rashford envió la pelota a la red, tras buen servicio de Fermín López, en su segunda asistencia efectiva.

Otros Resultados: Levante 1 Celta 2; Alavés 2 Espanyol 1; Real Betis 3 Real Mallorca 0. Principales Posiciones: Rea Madrid 30; F.C. Barcelona 25; Villarreal 23; Atlético de Madrid 22; Real Betis 19; Espanyol 18; Getafe 17; Alavés 15.