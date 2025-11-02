Atlético Grau y Alianza Atlético igualaron 1-1 en clásico piurano jugado en Sullana

El clásico piurano en tablas. Atlético Grau y Alianza Atlético empataron 1-1 en cotejo desarrollado en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, lo cual deja sin chances al cuadro sullanense de pelear ingresar a los Playoffs, debido conformarse con confirmar su cupo a la Copa Sudamericana. El árbitro fue Jordi Espinoza.

Los goles fueron anotados por el argentino Nery Bandiera a los 14’ tras servicio de Rodrigo Vilca, mientras que su compatriota Luis Olmedo a los 20’ marcó el empate d los “churres”, tras añadir el balón en un penal que previamente lo había bloqueado el arquero Patricio Álvarez. En el Acumulado Alianza Atlético sumó 51 puntos (sexto) y Grau 38 unidades (duodécimo).