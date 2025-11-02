Alianza Universidad y Cusco F.C. igualaron 2-2 resultado que no dejó contentos a los dos

CARLOS HIDALGO

Alianza Universidad y Cusco F.C. igualaron 2-2 en animado partido, que sin embargo no llenó las expectativas en ambos clubes. Los huanuqueños están con pie medio en la segunda división, mientras los cusqueños no pudieron alejarse más de Alianza en quedar segundos en los Playoffs , manteniendo solo dos puntos de diferencia.

A los 4’ Colitto se fue por izquierda y sacó un preciso centro para que Juan Manuel Tevez aplicara un cabezazo y el balón fue bloqueado a medias por el arquero Ítalo Espinoza y el balón haciendo una parábola se metió al fondo y piso en ventaja a Cusco F.C. 1-0.

Alianza Universidad reaccionó y lo dio vuelta con tantos del volante ecuatoriano Yoffre Escobar a los 19’ de shot y 34’ con golpe de cabeza. Sobre el final de esta etapa y tras revisión en el VAR, el árbitro Augusto Menéndez sancionó penal en favor de Cusco F.C. por agarrón de Paolo Fuentes a Juan Manuel Tevez en el área. Iván Colman lo transformó en gol, para el parcial 2-2.

En el complemento, las acciones bajaron en intensidad, pero en la última jugada el recién ingresado en la visita Santiago Gálvez erró un gol cantado y la disparar al cuerpo del arqueo Espinoza saliendo al corner. En el Acumulado, Alianza Universidad sigue último con 25 puntos, mientras Cusco F.C. sigue segundo con 64 unidades.

ALINEACIONES

ALIANZA UNIVERSIDAD: Espinoza; Perleche (Iraola), Fuentes (B. Ampuero), Otavio, Guevara (Mendieta), Aubert (Ramírez), Vásquez, Canela (Campodónico), Escobar; Mena y Lliuya. DT: R. Mosquera.

CUSCO . F.C.: Díaz; Fuentes, Gamarra, Ampuero; Ruidias (Custodio), Valenzuela, Silva (Aucca), Diez Lino, Colman (Callejo), Colitto (Da Silva) y Tevez (Santiago). DT: M. Rondelli.

ÁRBITRO: Augusto Menéndez

ESCENARIO: Estadio Heraclio Tapia de Huánuco