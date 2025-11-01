ZARANDEO: El nuevo sabor del norte en Miraflores

Un viaje piurano y chiclayano que conquista la calle Tarata con fuego, mar y tradición. Cebiches de pesca del día, arroces marinos, las clásicas tortitas de choclo y cocteles inspirados en el calor del norte y mucho mas deleitan al paladar más exigente en el restaurante Zarandeo.

Stefano Silva y Juan de Dios Ruiz Laos son dos emprendedores norteños que han unido sus talentos para llevar los sabores de ambas regiones del país al corazón de Lima. Zarandeo es un restaurante que rescata la gastronomía piurana y chiclayana con un toque contemporáneo imperdible para el que quiere comer bien.

LA PASIÓN DE STEFANO

Stefano Silva, nacido en Piura y criado en el puerto de Paita, creció entre redes, mar y tradición pesquera. Egresado de la UPC, con maestrías en la Hult International Business School de San Francisco, combina su visión global de los negocios con su pasión por la cocina y la sostenibilidad. Hoy, desde su experiencia como ejecutivo financiero en una empresa de inteligencia artificial en Silicon Valley, apuesta por el Perú con un concepto que fusiona innovación, producto local y sabor a norte.

EL ENFOQUE DE JUAN DE DIOS

Juan de Dios Ruiz Laos, chiclayano, administrador con más de diez años de experiencia en gestión empresarial, ha liderado operaciones en reconocidas compañías del sector servicios y gastronómico. Su enfoque en la eficiencia, la calidad y el trabajo en equipo aporta la estructura que sostiene este nuevo proyecto.

“Queremos que Zarandeo sea una toda una experiencia: comer bien, sentirse en casa y recordar lo que somos los peruanos —mar, fuego y familia”, comenta Stefano Silva.Zarandeo se ubica en calle Tarata 298, Miraflores y pueden saber más de su propuesta gastronómica en su Instagram: zarandeo.pe