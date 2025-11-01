Sporting Cristal aseguró boleto a los Playoffs al golear a Comerciantes Unidos 4-1 en Cutervo

CARLOS HIDALGO
Objetivo logrado. Sporting Cristal aseguró si presencia en los Playoffs, al golear de visitante a Comerciantes Unidos 4-1, cotejo desarrollado en el Estadio Juan Maldonado de Cutervo. Los rimenses sumaron 57 puntos y son cuartos, dejando atrás a Melgar (56) que descansará en las dos última fechas. Arbitró Michael Espinoza.
A los 4’ Santiago González ejecuto un tiro libre y el balón chocó en la cabeza de Marina cambiándole la trayectoria y colándose al fondo, dejando sin opción al arquero Álvaro Villete, para el 1-0 de los rimenses.
Sobre los 43’ una falta de Santiago González a Aguilar al empujarlo en el área y el árbitro Espinoza sancionó penal. El argentino Matías Sen efectivizó la falta y con remate a la derecha de Diego Enríquez mandó el balón a la red para el 1-1 de Comerciantes Unidos.
La expulsión de Paolo Méndez a los 55’ iba a ser determinante para el desenlace del partido. A los 68’ un centro de Jesús Pretell es conectado de cabeza por Irven Ávila para mandar el balón a la red y poner arriba a Cristal 2-1. Y a los 71’ un error del defensa local permite otra vez a Ávila marcar el tercero, y además con 140, superó a Luis Bonnet (139).
A los 82’ Max Loren Castro de zurda anotó el cuarto tanto rimense, ante una defensa local entregada y selló la merecida victoria de los bajopontinos. Comerciantes Unidos se quedó con 33 y aún no salva el descenso.
ALINEACIONES:
COMERCIANTES UNIDOS: Villete; Alcedo, Guzmán, Aguilar, Méndez, Tecilla; Marina (Chipao), Marchioni, Parodi (Carpio), Alfaro (Vílchez) y Sen. DT: C. Biaggio.
CRISTAL: Enríquez; Araujo, Lutiger, Abram (Sosa); Wisdom (Benavente), Távara, Pretell, Yotún (Cabellos), Castro, Ávila (Pasquini) y González. DT: P. Autuori.
ÁRBITRO: Michael Espinoza
ESCENARIO: Estadio Juan Maldonado de Cutervo