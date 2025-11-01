Real Madrid se afianzó en el liderazgo de la Liga de España al golear a Valencia 4-0

Imparable. Real Madrid goleó al Valencia 4-0, en el partido que se cerró ayer la jornada sabatina de la fecha 11 de la Liga de España, y ahora amplió su diferencia en el liderazgo de la tabla de posiciones a siete unidades (30-23) sobre el Villarreal -por ahora segundo – ligar que puede ser desplazado por el Barcelona (22) que hoy recibe al Elche. Se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.

Todo se definió en el primer tiempo. El delantero francés Kylian Mbappé anotó a los 19’ de lanzamiento penal y a los 31’, mientras que el inglés Jude Bellingham a los 44’ con un remate desde fuera anotó el tercero. Previamente a los 43’ el brasileño Vinicius Jr erró un penal que lo atajó el arquero Julen Agirrezavala. En el complemento, Álvaro Carreras a los 82’ anotó el cuarto gol merengue.

Por su parte, Atlético de Madrid logró su segunda victoria consecutiva, al golear a Sevilla 3-0 como local. Los goles llegaron en la etapa complementaria a cargo de los argentinos Julián Álvarez a los 64’ de penal, Thiago Almada a los 77’ y el francés Antoine Griezmann a los 90’. Ha sumado 22 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla, mientras Sevilla se quedó con 13 unidades en el undécimo puesto.

Otros Resultados: Villarreal 4 Rayo Vallecano 0; Real Sociedad 3 Athletic Club 2. Principales Posiciones: Real Madrid 30; Villarreal 23; F.C. Barcelona 22; Atlético de Madrid 22; Espanyol 18; Getafe 17; Real Betis 16. Partidos del Domingo: Levante-Celta; Alavés-Espanyol; Barcelona-Elche; Real Betis-Real Mallorca.