Napoli igualó con Como 0-0 y el domingo puede perder la punta de la Serie «A» si gana la Roma

De candela se puso la Serie “A” del Calcio Italiano, luego que el Napoli solo igualó 0-0 en casa ante el Como, y si bien sigue de líder con 22 puntos, hoy podría ceder ese lugar si la Roma (21 unidades) le gana al A.C. Milán de visitante, al jugarse la parte complementaria de la décima fecha, ya que lo pasaría en dos puntos.

Los napolitanos incluso pudieron no sumar punto alguno, ya que el Como erró un lanzamiento penal a los 26’, cuando Álvaro Morata disparó el balón que lo atajó el arquero serbio Milinkovic-Savic. En el complemento solo destellos tuvo el local con Mac Tominay, pero no lograron romper el cero en el marcador.

Otros Resultados: Udinese 1 Atalanta 0; Cremonese 1 Juventus 2. Partidos del Domingo: Verona-Inter; Fiorentina-Lecce; Torino-Pisa; Parma-Bolonia; A.C. Milán-Roma. Principales Posiciones: Napoli 22; Roma 21; Inter 18; A.C. Milán 18: Juventus 18; Como 17; Bolonia 15; Udinese 15; Cremonese 14.