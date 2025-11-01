Los Chankas derrotaron a Ayacucho F.C. 1-0 y se meten a lograr cupo a la Sudamericana

Un triunfo muy importante, alcanzó Los Chankas en Andahuaylas, al imponerse a Ayacucho F.C 1-0 por la 17 fecha del Clausura de la Liga 1, y con ello alcanzó el octavo lugar del Acumulado con 47 puntos, y por ahora se mete a Copa Sudamericana, faltando completarse algunos partidos.

La solitaria conquista llegó a los 49’ por acción el argentino Pablo Bueno con golpe de cabeza, aprovechando un servicio de Takeuchi y batió al arquero colombiano Valencia. Aunque la visita porfió por lograr la igualdad no la consiguió y se quedó con 29 puntos en el Acumulado en zona de descenso. El árbitro fue Edwin Ordoñez.