López Aliaga esquiva a la Fiscalía por caso de muerte de exgerente municipal

El candidato presidencial no declaró sobre el fallecimiento de José Miguel Castro, mientras peritos forenses tampoco acuden a citar

Cuatro meses después de la muerte de José Miguel Castro, la Fiscalía aún no determina si el exgerente municipal villaranista se suicidió o fue asesinado. El cuerpo del funcionario apareció en su vivienda con un corte de 27 centímetros en el cuello. Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, no acudió a declarar el 13 de octubre ante el fiscal de Miraflores. Tampoco comparecieron los peritos forenses que realizaron la necropsia. La investigación se estanca mientras las personas citadas se resisten a declarar.

López Aliaga evita al fiscal

El exalcalde de Lima debía esclarecer ante el fiscal Richard Rojas si consideraba enemigo a Castro Gutiérrez. La viuda del fallecido, Paula Maguiña, declaró el 3 de julio que su esposo tenía «enemigos que querían hacerle daño».

Ella mencionó directamente al líder de Renovación Popular. «Alguna vez (José Miguel Castro) me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso, el único que recuerdo es del alcalde López Aliaga», manifestó Maguiña.

La conexión entre ambos se remonta a la gestión de Susana Villarán. Castro presidía el directorio de la Caja Municipal cuando esta contrató irregularmente con dos empresas de López Aliaga. Las compañías ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S.A. colocaron bonos sin que existiera necesidad real, según advirtó la Fiscalía.

López Aliaga declaró anteriormente que nunca tuvo contacto con Castro. Afirmó que «lo han asesinado para que no dé su testimonio acusatorio contra Susana Villarán y sus cómplices». Consultado por WhatsApp sobre su inasistencia, el candidato leyó el mensaje pero no respondió.

Peritos ausentes y celular sin revisar

Ruth Godoy Marañón y Melissa Guerrero Rubio realizaron la necropsia. Su informe describe la herida como «punzocortante lineal, de bordes lisos y hemorrágicos, con retracción cutánea (…) que se extiende desde la cara lateral izquierda hasta la cara lateral derecha atravesando la región anterior cervical». Las especialistas deben indicar si el tajo fue autoinfligido o causado por terceros. Fueron citadas y no acudieron.

El fiscal Rojas tampoco ha logrado extraer información del iPhone de Castro. El Ministerio Público carece de peritos informáticos para esta tarea. El celular podría contener evidencias sobre amenazas. Las evidencias sugieren que el economista de 51 años no se suicidó.