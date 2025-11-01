López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: «Es una vaga» y «bien malcriadita»

El líder de Renovación Popular respondió con dureza a los cuestionamientos de la lideresa fujimorista sobre su doble postulación

Rafael López Aliaga intensificó su campaña electoral con fuertes ataques contra Keiko Fujimori, a quien calificó de «vaga» y «malcriadita» por rechazar postular al Senado en 2026. El precandidato de Renovación Popular defendió su estrategia de postular simultáneamente a la presidencia y al Senado, mientras cuestionó el sustento económico y la trayectoria política de su rival fujimorista. Las declaraciones llegaron después de que Fujimori descartara buscar una curul senatorial, alegando que no necesita «premios consuelo» ni «inmunidad».

Defensa de la doble postulación

Desde Santa Anita, López Aliaga respondió directamente a las críticas de Fujimori sobre su doble postulación. La lideresa de Fuerza Popular había calificado esta estrategia como una búsqueda de «premios consuelo». El exalcalde de Lima defendió su decisión argumentando que busca tomarse la política «en serio».

«Uno entra en política a sacarse el ancho, a trabajar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga», manifestó López Aliaga. El precandidato insistió en que su estrategia responde a un compromiso serio con el trabajo político. «Si uno va como candidato a la presidencia y candidato al Senado es porque se está tomando en serio la política, no es que postulo y vago 5 años más», añadió.

Cuestionamientos personales y económicos

López Aliaga no se limitó a defender su estrategia electoral. El líder de Renovación Popular cuestionó directamente el sustento económico de su rival política. «¿De qué vive la señora? Yo trabajo, yo no soy vago», señaló el precandidato, quien dirige empresas del sector construcción y transporte.

Las declaraciones del exburgomaestre limeño llegaron un día después de que Fujimori confirmara su precandidatura presidencial por cuarta vez. La lideresa fujimorista descartó de plano postular al Senado. «Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelo, no quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado», declaró Fujimori Higuchi.

Escalada desde Trujillo

López Aliaga continuó su ofensiva desde Trujillo en otra actividad de campaña. El precandidato volvió a cuestionar la actitud de Fujimori con términos más duros. «Bien malcriadita la señora. Uno entra a la política a trabajar, no a buscar comodidad. Si uno asume un compromiso político, debe cumplirlo por cinco años», enfatizó el líder de Renovación Popular.

Las declaraciones evidencian la escalada de tensiones entre dos figuras de la derecha peruana. Ambos buscan captar el voto conservador de cara a las elecciones de 2026. La confrontación marca el inicio de lo que promete ser una campaña electoral polarizada.